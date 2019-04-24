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Чистая прибыль Hyundai в первом квартале 2019 года выросла на 30%

Экономика

За счет продажи внедорожников

Сеул, 24 апреля 2019, 15:52 — REGNUM  Южнокорейская компания Hyundai заявила о 30-процентном росте чистой прибыли в первом квартале 2019 года. Об этом 24 апреля сообщает Yonhap.

С января по март 2019 года выручка компании выросла до 830 млн долларов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Хорошие продажи на внутреннем рынке флагманских внедорожников Palisade и Santa Fe помогли увеличить квартальную прибыль», — сообщил представитель компании.

Hyundai начал продажи полноприводного Palisade в декабре 2018 года. А продажи нового внедорожника Santa Fe начались в феврале 2019 года.

«Чтобы удовлетворить растущий спрос на внедорожники, Hyundai планирует добавить роскошный внедорожник Genesis GV80 в конце этого года вместе с седаном Genesis G80», — сказал представитель Hyundai.

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