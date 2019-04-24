Россия пустила чистую нефть по трубопроводу «Дружба»

Минск, , 15:45 — REGNUM Чистая нефть начала поступать по северной ветке нефтепровода «Дружба» на белорусский завод «Нафтан». О соответствии нефти технологическим стандартам сообщили в концерне «Белнефтехим», передает 24 апреля БЕЛТА.

Отмечается, что объем прокачки позволяет производственным мощностям работать на сниженной загрузке. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе ситуация остаётся прежней, качество нефти по-прежнему неудовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в концерне «Белнефтехим» заявили о резком ухудшении качества российской нефти, которая поступает транзитом в участок магистрального нефтепровода компании «Гомельтранснефть Дружба».

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