Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 44%

Москва, , 15:42 — REGNUM Прогресс в строительстве газопровода «Северный поток — 2» отметили на встрече в Москве глава Газпрома Алексей Миллер и чрезвычайный и полномочный посол Германии в России Рюдигер фон Фрич. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба российской компании.

«На сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено уже более 1080 км газопровода — около 44% от его общей протяженности», — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули, что «Северный поток — 2» имеет важное значение для энергетической безопасности Евросоюза и Германии, а также отметили успешную работу действующего газопровода «Северный поток».

Вопрос о сотрудничестве России и Германии в газовой сфере стал центральной темой встречи. Во время переговоров стороны указали, что Германия является крупнейшим в мире импортером российского газа. В 2018 году Газпром установил новый рекорд поставок газа в европейскую страну, отгрузив 58,5 млрд м3 голубого топлива.

Ранее кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2», пообещав заблокировать проект.

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