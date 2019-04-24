Новый автозавод в Подмосковье создаст 60 рабочих мест

Москва, , 15:30 — REGNUM В Московской области началось строительство завода грузовиков Hino, сообщает 24 апреля РИАМО.

24 апреля в Химках прошла церемония заложения первого камня производственного комплекса, в которой принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и делегация из Японии.

«Мы ожидаем 300 рабочих мест не на этой площадке, а синергетическим эффектом в дополнение к создаваемым производствам, вокруг таких производств возникают сервисы, поставщики, производители автозапчастей, и обычно это возникает в течение первых 3−4 лет после того, как запускается предприятие», — цитирует издание зампреда правительства области Вадима Хромова.

На новом предприятии планируют выпускать более 2 тысяч грузовиков в год. Предусмотрено создание более 60 рабочих мест. Объём инвестиций составляет около 17 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, о старте строительства нового автомобильного завода на заседании правительства объявил губернатор Андрей Воробьёв.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый камень автозавода Hino в Подмосковье заложат 24 апреля