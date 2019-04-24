Экономист объяснил, почему цены в РФ растут быстрее, чем в странах ЕС

Москва, , 15:52 — REGNUM В Евросоюзе государство очень строго следит за тем, чтобы монополии не злоупотребляли своим положением, способствует развитию конкуренции, а также пресекает попытки торговых сетей сильно раздувать цены. Этими факторами ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, 24 апреля объяснил корреспонденту ИА REGNUM тот факт, что в РФ продукты питания дорожают значительно быстрее, чем в странах ЕС.

«Конечно, факторы разгоняющие инфляцию есть в любой экономике, но в России они проявляются сильнее из-за ряда особенностей российской экономической системы, — сказал Колганов. — Во-первых, в российской экономике сильнее значение монополизма. В Европе уже давно действуют различного рода механизмы, которые сдерживают злоупотребления монопольным положением. И плюс к этому в ЕС действуют институты, которые способствуют увеличению уровня конкуренции. То есть не только ограничивают уже существующие монополии, но и содействуют созданию конкурентной рыночной среды через поощрение мелкого и среднего предпринимательства».

В России, как полагает экономист, оба этих фактора используются слабее, хотя в стране есть и антимонопольное законодательство и меры по поощрению мелкого и среднего бизнеса. Увы, но все эти институты работают менее эффективно, чем в ЕС.

«Плюс к этому надо сказать, что есть и чисто отраслевые проблемы, в которых эти общие факторы проявляются своим специфическим образом, — уточнил Колганов. — У нас существует довольно большой разрыв между заготовительными ценами на сельскохозяйственную продукцию, и ценами конечной реализации. И у нас и в ЕС посредники получают свою долю прибыли. Торговые сети, а также те кто поставляет сельскому хозяйству удобрения, семена и технику, снабжает их топливом и электроэнергией — это все очень крупные монополизированные сектора».

Однако, в ЕС, по словам Колганова, государство стремясь сгладить неравноправие сельскохозяйственных производителей и обслуживающего сельского хозяйства секторов, субсидирует фермеров и строго следит за уровнем цен, с тем, чтобы не было злоупотребления монополизмом и чтобы цены не раздувались.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) рост цен на продукты питания в магазинах Российской Федерации в первом квартале 2019 года составил 3,1%. Также отмечается, что за этот же период цены на продукты питания в странах Европейского союза выросли только на 1%. Росстат отмечает, что в 2018 году продукты питания в России дорожали быстрее, чем в странах ЕС в 4,2 раза — 5,5% роста против 1,3%.

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