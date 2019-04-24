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В Южной Корее представили коллекционную медаль с изображением розы

Экономика

Данная медаль поступит в продажу в мае 2019 года

В Южной Корее представили коллекционную медаль с изображением розы
Коллекционная медаль с изображением трехмерной розы

Сеул, 24 апреля 2019, 15:16 — REGNUM  В Южной Корее в преддверии «Месяца семьи» представили коллекционную медаль из серебра с трехмерным изображением распустившейся розы. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Корейскую корпорацию по чеканке монет и защищенной печати (KOMSCO).

Известно, что данная коллекционная медаль была разработана и изготовлена совместно с представителем компании Fine Jewelry Сон Кван Су.

Медальон выполнен из чистого серебра (99,9%) и весит 15,55 гр, а изображенная на нем роза — из чистого золота (99,9%), вес которой 6 гр. Данная медаль будет выпущена ограниченным тиражом и будет стоить 473 тыс. вон (~$422).

Известно, что с 25 мая при покупке одной или нескольких медалей (12 видов) в подарок каждый клиент получит специальную открытку.

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