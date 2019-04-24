В 2018 году чистая прибыль «Нафтогаза» упала на 64%

Киев, , 15:08 — REGNUM В 2018 году компания «Нафтогаз» получила 13,6 млрд гривен или около $510 млн чистой прибыли, сказано в отчёте аудиторской компании Deloitte, сообщило 24 апреля информационное агентство «УНИАН».

В пресс-службе «Нафтогаза» объяснили, что в 2017 году в прибыль компании были записаны 12,6 млрд гривен, якобы отсуженные у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. В 2018 году размер прибыли снизился на 10,1 млрд гривен, затраченных на судебные разбирательства.

По словам представителей «Нафтогаза», без «победы над Газпромом» в 2017 году компания показала бы чистый убыток в размере 7,4 млрд гривен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что руководство «Нафтогаза» получило премию за выигрыш тяжбы с «Газпромом» из несуществующих денег, поскольку якобы выигранные деньги на счёт государственного казначейства Украины так и не поступили.

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