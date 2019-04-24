Налоговые поступления в Южной Корее превысили $332 млрд

Сеул, , 16:57 — REGNUM Правительство Республики Корея в 2018 году собрало налогов на 332,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные министерства экономики и финансов.

По сравнению с 2018 годом, объём налоговых поступлений увеличился на 9,3%, причём положительная динамика зафиксирована как на общегосударственном, так и на региональном уровнях. Более того, на 1,2% увеличилась и доля собранных налогов в ВВП, она составила 21,2%, что стало самым высоким показателем с 2000 года.

В правительстве пояснили, что рост собранных налогов обусловлен не их повышением, а увеличением доходов населения и прибыли корпораций. В данный момент рассматривается инициатива повышения корпоративных налогов для финансирования госпрограмм социальной поддержки и реформ правительства Мун Чжэ Ина.