В Танзании рассказали о реализации проектов по выработке электроэнергии

Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:05 — REGNUM К 2025 году власти Танзании намерены в шесть раз увеличить генерирующие мощности производства электричества, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Субиры Мгалу, произнесенное перед парламентом 22 апреля.

По его словам, увеличение мощностей позволит осуществить рост инвестиций в сектор термальной и возобновляемой энергетики.

«Реализация различных проектов по выработке электроэнергии увеличит мощности наших национальных энергосетей с текущих 1602 мегаватт до 10 000 мегаватт к 2025 году», — сообщила Мгалу парламенту.

Отмечается, что в Танзании ранее были обнаружены запасы природного газа в объеме более 57 миллиардов кубометров. Однако страна часто страдает от периодических отключений электричества, что вызывает жалобы со стороны инвесторов.