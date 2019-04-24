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Промышленный экспорт из Южной Кореи упал на 9%

Экономика

В первом квартале 2019 года южнокорейский экспорт сокращается по многим направлениям

Промышленный экспорт из Южной Кореи упал на 9%
Heui Jong Kim
Кванъян. Южная Корея

Сеул, 24 апреля 2019, 15:04 — REGNUM  Объём экспорта промышленных товаров из Южной Кореи в первом квартале 2019 года сократился на 9%. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные министерства промышленности и торговли.

Причинами снижения стали продолжающиеся торговые войны между Китаем и США — основными покупателями южнокорейской продукции и падение цен на полупроводники, которые приносят бóльшую часть доходов. В стоимостном выражении экспорт с января по март составил 67,5 млрд долларов против 74,2 млрд за тот же период прошлого года.

Наиболее серьезное падение экспорта — на 19,8% — зафиксировано в сегменте электронной продукции — полупроводников и чипов памяти; на 9,6% сократились поставки и нефтехимической продукции.

Что касается географического распределения экспорта, то в поставки в Китай сократились на 19,1%, в страны Европы — на 8,3%, а в США — выросли на 8,6%.

С целью диверсификации экспорта правительство Республики Корея активно развивает торговлю со странами Юго-Восточной Азии — главным образом, Вьетнамом и Индонезией. Однако они пока не могут заменить традиционных внешнеторговых партнеров.

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Зарубежная хроника
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