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Без сбоев – энергетическая система Крыма готова к самостоятельной работе

Экономика

Собственная генерация обеспечивает полуостров электроэнергией в достаточном количестве

Без сбоев – энергетическая система Крыма готова к самостоятельной работе
Андрей Грук © ИА Красная Весна
ЛЭП

Симферополь, 24 апреля 2019, 14:47 — REGNUM  Энергосистема Крыма готова к работе в изолированном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 апреля в ГУП РК «Крымэнерго».

"Испытания энергосистемы Республики Крым и Севастополя в изолированном режиме работы прошли успешно, все запланированные цели достигнуты. Задача обеспечить энергетическую безопасность полуострова выполнена, электрической энергии в достаточном количестве», — отметили в «Крымэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля был отключен энергомост в Крым для проверки работоспособности новых Таврической и Балаклавской ТЭС.

По теме: Крымский энергомост отключили — временно

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Энергетика
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