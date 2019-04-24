Китай поддержит Белоруссию кредитом в 100 млн евро

Минск, , 14:47 — REGNUM Председателем правления Банка развития Китая Чжао Хуан принял 24 апреля посла Белоруссии в КНР Кирилла Рудого, обсудив «перспективные направления сотрудничества». Об этом сообщает посольство Белоруссии в Китае.

Итогом переговоров стало подписание китайского кредита крупнейшему белорусскому государственному банку ОАО «АСБ Беларусбанк» на сумму 100 млн евро «для развития национальной экономики». Условия кредитования не уточняются.

Белорусские дипломаты отметили, что соглашение подписано в рамках визита Александра Лукашенко в Китай 25−27 апреля. Отметим, что белорусский лидер уже прибыл в Пекин

Отметим, что визит происходит на фоне резкого обострения отношений руководства Белоруссии с Россией, являющейся, по заверениям Александра Лукашенко, стратегическим партнёром официального Минска наряду с КНР. Также напомним, что РФ последовательно сокращает дотирование «белорусской модели» через различные льготы и преференции во взаимной торговле, а «связанные» кредиты Китая лишь усугубляют ситуацию с платёжным балансом постсоветской республики.