В Таджикистане запустили проект электрификации сёл

Душанбе, , 14:50 — REGNUM Подготовительные работы по электрификации сельских районов Хатлонской области Таджикистана запустило министерство энергетики республики совместно с холдинговой компанией «Барки точик», сообщает 24 апреля агентство «ТаджикТА».

В министерстве энергетики отметили, что проект финансируется Всемирным банком. В рамках программы электрификации к электрической сети планируется подключить 105 сёл в Хатлонской области и Горно-Бадахшанской автономной области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на апрель 2019 года в Таджикистане к электрической сети не имели доступа 200 тыс. человек или 2,5% населения республики. В министерстве энергетики заявили, что к электричеству не подключены новые населенные пункты, которые появились из-за быстрого роста населения.

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