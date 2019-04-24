Названа прибыль компании LG Chem в первом квартале 2019 года

Сеул, , 14:59 — REGNUM В первом квартале 2019 года операционная прибыль LG Chem составила 275,4 млрд вон (~$239,71 млн), а объем продаж — 6,63 трлн вон (~$5,77 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продажи компании увеличились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако по сравнению с предыдущим кварталом, напротив, сократились на 9,6%.

По сравнению с первым кварталом 2018 года операционная прибыль сократилась на 57,7%. Чистая прибыль компании сократилась на 61,7% и составила 211,9 млрд вон (~$184,43 млн), отметили источники.

Известно, что рентабельность нефтехимического подразделения компании улучшилась благодаря восстановлению продаж основных продуктов компании, однако операционная прибыль компании сократилась из-за вялых продаж аккумуляторов, «не сезона» и разовых расходов.

Известно, что прибыль нефтехимического подразделения компании составила 398,6 млрд вон (~$259,9 млн), а подразделения по производству батарей, напротив, понесло убытки в размере 147,7 млрд вон (~$128,55 млн).

Продажи дочерней компании Farm Hannong составили 3,5 млрд вон (~$3,04 млн), а операционная прибыль увеличилась до 11,8 млрд вон (~$10,27 млн).