Костромской губернатор рассказал о подготовке к ремонту дорог

Кострома, , 14:30 — REGNUM Не позднее 1 июня в Костромской области начнутся работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», об этом заявил 23 апреля, на совещании в «Сколково» губернатор области Сергей Ситников.

В ходе мероприятия, которое проводил заместитель председателя правительства Максим Акимов, обсуждаласьреализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В своем выступлении глава Костромской области сообщил, что в 2019 году в регионе в рамках нацпроекта планируется капитально отремонтировать 99,6 км региональных автомобильных дорог и 14,8 км автомобильных дорог Костромской городской агломерации.

Всего будет отремонтировано 32 объекта, из которых 13 — участки автомобильных дорог общего пользования регионального значения. На 11 объектах, включенных в план мероприятий 2019 года, будет работать местное дорожное предприятие «Костромаавтодор». Работы на дорожных объектах начнутся уже в мае.

По словам Максима Акимова, за последние шесть лет благодаря комплексу мероприятий, в том числе, по обновлению дорог в стране, в два раза снизилось количество погибших в ДТП.

Отметим, что по данным, размещенным на официальном сайте проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2017 году в Костромской области в нормативном состоянии находилось 20,2% дорог области, в 2019 году — 29,3%. В следующем году долю нормальных дорог планируется поднять еще на 4 процентных пункта.

Подробные данные о состоянии костромских дорог и планах по их ремонту доступны по ссылке.