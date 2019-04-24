Nissan прогнозирует снижение прибыли на 45%

Токио, , 14:17 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan ожидает, что в текущем финансовом году прибыль от реализации автомобилей компании упадет на 45% по сравнению с 2018 годом. Об этом 24 апреля сообщает Reuters.

По прогнозам представителей Nissan, с марта 2019-го по март 2020 года прибыль компании упадет на 2,84 миллиарда долларов. В компании связывают это с расширением гарантийных обязательств на транспортные средства в Соединенных Штатах.

Кроме того, в компании считают, что арест бывшего председателя Карлоса Гона «бросил тень на бренд» и способствовал снижению прибыли в начале этого года.

«Каждый день появляется много сообщений об этом деле», — заявил финансовый директор Nissan Хироси Карубе.

По его словам, из-за этого покупатели «не решаются покупать наши автомобили».

Напомним, экс-глава Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвиняется в нарушении финансового законодательства Японии. Он был арестован в ноябре 2018 года.

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