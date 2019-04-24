В РФ доходы сверхбогатых астрономические, но ненаблюдаемые – Делягин

Москва, , 14:18 — REGNUM Политика властей РФ приводит к тому, что всё больше людей уходят трудиться «в тень», что в свою очередь затрудняет расчёт реальных располагаемых доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля рассказал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о том, что после пересчёта по новой методике Росстат обнаружил, что в 2016—2018 гг. доходы граждан страны оказались почти на 1,75 трлн руб. больше по сравнению с предыдущими расчётами.

«Естественно, первая реакция — хочется посмеяться и потыкать пальцем, но нужно понимать, что правдоподобие при этом статистика не утратила, — сказал Делягин. — Потому что спад имеет место, просто он стал менее масштабным и менее значительным. В конце концов, Росстат говорит, что у нас 13% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, то есть являются нищими, а социологические опросы фиксируют таковых до 10% включительно. Потому что Росстат считает официальные доходы, а неофициальные доходы он высчитывает весьма фрагментарно».

Поэтому, как полагает Делягин, в этот раз Росстат, возможно, досчитал неофициальные доходы.

«А поскольку экономика вынуждена уходить в тень, то меняется её структура. А изменение структуры — это ахиллесова пята любых оценок, ненаблюдаемой сферы, — пояснил экономист. — И когда люди начинают резко уходить в тень из-за соответствующей политики государства, то непонимание этого ведёт к занижению их доходов. С другой стороны, Росстат мог досчитать сверхдоходы сверхбогатых людей. У нас слой сверхбогатых людей есть, статистически он ненаблюдаем. А доходы этих людей астрономические».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в новом отчёте Росстата о денежных доходах граждан с 2013 г. сказано, что реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) за шесть лет упали не на 10,9%, а только на 8,3%.

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