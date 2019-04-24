Названа прибыль финансовой компании KB Financial Group за I квартал 2019 г

Сеул, , 14:02 — REGNUM В первом квартале 2019 года чистая прибыль финансовой южнокорейской компании KB Financial Group составила 845,7 млрд вон (~$736,1), что на 12,7% меньше, чем в прошлом году, но на 339% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Комиссионный доход компании составил 550,6 млрд вон (~$479,24 млн), что на 12,5% меньше по сравнению с первым кварталом 2018 года, но на 11,1% выше, чем в предыдущем квартале. Процентная прибыль компании увеличилась на 5,1% и составила 2,25 трлн вон (~$1,95 млрд).

Рентабельность собственного капитала составила 9,59%, а рентабельность активов — 0,71%.

По состоянию на конец марта 2019 года, общие активы компании составили 490,7 трлн вон (~$427,11 млрд), что на 2,3% больше, чем в конце прошлого года. Коэффициент достаточности капитала составил 14,83%.

Чистая прибыль дочерней компании KB Kookmin Bank сократилась на 17% и составила 572,8 млрд вон (~$498,57 млн), KB Securities — 80,9 млрд вон (~$70,4 млн), KB Insurance — 75,3 млрд вон (~$65,54 млн), KB Kookmin Card — 78 млрд вон (~$67,89 млн).

Рентабельность собственного капитала — показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации.