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Shell планирует построить в Казахстане солнечную электростанцию

Экономика

24 апреля премьер-министр Казахстана Аскар Мамин встретился с представителями концерна Royal Dutch Shell

Нур-Султан, 24 апреля 2019, 13:53 — REGNUM  Концерн Royal Dutch Shell планирует построить в Таразе солнечную электростанцию. Об этом стало известно 24 апреля на встрече председателя правительства Казахстана Аскара Мамина с представителями концерна, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Директор подразделения «Международная разведка и добыча» Эндрю Браун отметил, что концерн заинтересован в дальнейшем расширении присутствия на территории Казахстана.

Во время переговоров стороны также обсудили совместное освоение месторождений Кашаган и Карачаганак, а также скважин «Каламкас» и «Хазар».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2018 года концерн Shell подписал соглашение с министерством энергетики Казахстана и акиматом (администрацией) Нур-Султана об установке солнечной батареи на АО «Назарбаев интеллектуальные школы».

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