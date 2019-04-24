Peugeot-Citroen подала заявку на специальный инвестконтракт с Минпромторгом

Москва, , 13:52 — REGNUM Группа PSA (Peugeot-Citroen) подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с Министерством промышленности и торговли (Минпромторг) РФ. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что французская компания готова инвестировать средства в российскую экономику, «благодаря развитию новых проектов и внедрению новых технологий, а также расширению производства и экспорта».

«Локальное производство — это часть долгосрочной стратегии развития в России и приоритет для Группы PSA. Мы готовы инвестировать в российскую экономику благодаря развитию новых проектов и внедрению новых технологий, расширению производства и экспорта. Потенциал нашего завода в Калуге и высококачественное производство будут способствовать успешному развитию автомобильной индустрии в России», — подчеркнул генеральный директор Группы PSA Яник Безар.

Пока детали контракта не разглашаются. Известно, что компания намерена развивать производство на совместном предприятии Mitsubishi Motors и PSA Peugeot Citroеn в Калуге.

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