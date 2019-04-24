Названы самые бедные и самые богатые районы Германии

Берлин, , 13:34 — REGNUM Насколько высок уровень жизни в Германии? На этот вопрос можно ответить по-разному: выше, чем в богатом Люксембурге или на том же уровне, что и на относительно бедной Корсике. Исследование показало, что разрыв в доходах на душу населения в стране огромен, пишет газета Der Spiegel 24 апреля.

Исследователи из Института экономических и социальных наук при Фонде Ханса Бёклера Эрик Зайлс и Хельге Бауманн изучили статистику и составили карту благосостояния Германии. На ней отмечен средний доход жителей 401 района и города страны, в который входят заработная плата, инвестиционные доходы, социальные пособия и из которого вычтены налоги и взносы на социальное обеспечение. При расчетах авторы исследования поделили средний доход района на количество жителей, поэтому чрезмерно высокие доходы нескольких богатых граждан могли значительно «обогатить» весь район на карте.

В целом люди по-прежнему зарабатывают больше на западе, чем на территории бывшей ГДР. Относительно бедным оказались и бывший главный промышленный район Германии — Северный Рейн — Вестфалия и земля Саар. По данным на 2016 год самым богатым районом оказался Штарнберг, расположенный к юго-западу от Мюнхена. Здесь средний доход на душу населения составил €34 987. На втором месте — город Хайльбронн (€32 366). Самыми бедными городами оказались Гельзенкирхен с €16 203 на душу населения и Дуйсбург (€16 881). Средний доход в Берлине относительно невысокий — €19 719.

С 2000 по 2016 рост доходов на душу населения в Германии в среднем вырос на 9,7%. Однако и здесь наблюдается неравномерная картина. За этот период доходы заметно выросли в землях бывшей ГДР, а в некоторых землях на западе даже сократились. Самый высокий рост (+43%) отмечен в Хайльбронне, а в Баден-Бадене доходы упали на 5,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, недавнее исследование Фонда Бертельсманна показало, что население крупных городов Германии постепенно беднеет. Больше всего пострадала земля Северный Рейн — Вестфалия, где к концу 2018 года были закрыты все угольные шахты.