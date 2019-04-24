Краснодарские следователи пополнили бюджет на 650 млн рублей

Краснодар, , 13:21 — REGNUM Более 649 млн рублей возвращено в бюджет в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов в Краснодарском крае. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета. Фигурантами уголовного дела являются руководители ООО «ПарусТрейд», ООО «Сельхозкапитал».

Как считает следствие, директор ООО «ПарусТрейд» и директор ООО «Сельхозкапитал» (обе компании специализируются на оптовой торговле зерном) с октября 2016 года по июнь 2017 года при пособничестве своего знакомого подготовили и предоставили в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за четвертый квартал 2016 года, первый, второй кварталы 2017 года, в которых содержались ложные сведения. В общей сложности, считают следователи, руководство компаний уклонилось от уплаты налогов на 649 млн рублей.

Как сообщили в СК, в настоящее время долги по налогам в бюджет возмещены — за счет средств фигурантов дела, арестованных в ходе следствия.

Отметим, что ранее в Апшеронском районе края приставы арестовали имущество организации, задолжавшей 85 млн рублей по налогам.