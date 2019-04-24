В Южной Корее увеличилось число импортных автомобилей

Сеул, , 13:29 — REGNUM В Южной Корее увеличилось количество импортированных автомобилей, сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Insurance Statistics Information Services.

Согласно опубликованным данным, количество застрахованных автомобилей зарубежных марок увеличилось на 15%, до 1,79 млн единиц.

На конец 2018 года на каждые 100 автомобилей приходилось 11 импортных и с каждым годом их количество продолжает увеличиваться.

В столичном регионе страны на импортные автомобили приходится 14,2%, что на 4% выше, чем в других мегаполисах страны и на 7,1% больше, чем в других регионах.

Кроме того, количество застрахованных автомобилей, стоимость которых не превышает 30 млн вон (~$26 112), увеличилась на 2,1% и составила 53,7%, а количество автомобилей отечественного производства, стоимость которых также не превышает 30 млн вон (~$26 112), напротив, сократилось на 0,5%, до 93,3%.

Количество автомобилей британских брендов, таких как Land Rover, Jaguar, увеличилось на 31,9%, до 59 тыс. единиц, французских брендов — на 30,7% до 113 тыс. единиц.

Тем не менее среди всех застрахованных импортных автомобилей 57,8% приходится на транспортные средства немецкого производства (BMW, Audi, Mercedes-Benz).