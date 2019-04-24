Рынок позитивно отреагировал на сделку Сбербанка по Rambler Group

Москва, , 13:19 — REGNUM Сбербанк принял решение инвестировать в Rambler Group с целью развития на его базе лидера российского рынка медиа и развлечений. Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, стороны подписали юридически обязывающие документы.

Digital-продукты и сервисы Rambler Group будут интегрированы в экосистему Сбербанка. Участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал Rambler Group (cash-in). Получение денежных средств текущими акционерами Rambler Group в рамках сделки не предполагается. Доля Сбербанка в Rambler Group составит 46,5%, доли текущих акционеров Rambler Group — A&NN и Era Capital — 46,5% и 7% соответственно.

Управление компанией будет осуществлять совет директоров, в который войдут по три представителя от Сбербанка и A&NN и один представитель от Era Capital. В результате, отметили в пресс-службе, партнерства экосистема Сбербанка дополнится сервисами и брендами Rambler Group, в том числе одного из самых популярных и быстрорастущих российских онлайн кинотеатров — Оkkо, кинотеатром «Художественный», а также более, чем тридцатью популярными ресурсами Рунета, такими как: Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler. Касса и другими. Ежемесячное количество уникальных пользователей цифровых активов составляет на данный момент 56 млн человек.

Сети офлайн-кинотеатров «Синема-парк» и «Формула кино», принадлежащие A&NN и Era Capital, не войдут в состав компании, но будут плотно взаимодействовать с ней в рамках операционного партнерства, что станет дополнительным фактором, повышающим лояльность клиентов.

Партнерство с Rambler Group, подчеркивают в кредитном учреждении, позволит дать дополнительный импульс развитию экосистемы Сбербанка, дополнит ее продуктами, обеспечивающими ежедневное вовлечение клиентов и существенно повышающими их лояльность. Также группа «Сбербанк» станет одним из лидеров рынка по совокупной посещаемости своих цифровых площадок. Реализация достигнутых договорённостей предполагает, что денежные средства, инвестируемые Сбербанком, пойдут исключительно на развитие цифровых сервисов и особенно технологических платформ. Также часть средств будет направлена на полное рефинансирование кредитов, имеющихся у активов Rambler Group.

Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в третьем квартале 2019 года.

«Сделка между Сбербанком в Rambler Group является очередным звеном в логической цепочке развития Сбербанка в контексте крупной экосистемы, — считает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов — Согласно данной стратегии Сбербанк перевоплощается в универсальную высокотехнологичную компанию, которая способна будет конкурировать с такими мировыми брендами в сфере медиа-индустрии как Google, Netflix, Apple, Amazon и т.д. Несмотря на то, что для Сбербанка такая сделка является непрофильным бизнесом, расширение в данном направлении может значительно повлиять на капитализацию Сбербанка. Если за прошлый год компания получила чистую прибыль в размере 832,9 млрд рублей, что на 10,99% больше, чем в 2017 году, то в силу интеграции сервисов Rambler Group чистая прибыль Сбербанка может составить 1 трлн рублей за этот год. Пока стоимость акций Сбербанка нейтрально отреагировала на новость. Однако многие участники рынка оценивают дальнейшую перспективно в позитивном ключе. Учитывая будущие перспективы, акции компании продолжат рост и могут достигнуть 260 рублей за бумагу в среднесрочной перспективе».

Совладелец Hearst Media Виктор Шкулев полагает, что «решение о покупке «Сбербанком» доли в Rambler Group является знаковой сделкой на отечественном медиа-рынке».

«Рамблеру», являющемуся многогранным активом и обладающему множеством интересных и перспективных проектов, давно требовался серьезный финансовый инвестор. Тесное сотрудничество обеих партнеров приведет к дальнейшему развитию «ноу-хау» и контента Rambler Group, который будет органично интегрироваться с экосистему «Сбербанка». Новая стратегия «Рамблера» будет заключаться не в выживании, а в собственном развитии. Объединение усилий «Сбербанка» и «Рамблера» в создании лидера российского медиа рынка стимулирует и подстегнет остальных участников медиа-пространства на разработку нового фирменного контента, требование к качеству которого будет гораздо выше, чем в настоящее время», — уверен он.