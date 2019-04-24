Данные Росстата о лишних доходах: ошибка или новые налоги

Москва, , 13:04 — REGNUM Росстат вполне мог найти дополнительные доходы у населения, опираясь на косвенные признаки. Ничего удивительного в этом нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Не секрет, что большое количество граждан имеют дополнительные доходы, которые официально нигде не фигурируют, однако в теории их можно отследить, если анализировать расходы населения страны. Вопрос только в том, насколько можно доверять этим параметрам, которые использует в своих расчетах Росстат», — отметил эксперт.

Уточнение модели, безусловно, необходимо для более лучшего понимания реальной картины доходов населения, а также оценки масштабов теневой экономики России.

«Однако хочется надеяться, что эти данные не станут базой для того, чтобы разработать и внедрить новые налоги для населения. Учитывая низкий уровень жизни граждан России, дополнительные налоги могут ускорить и без того негативный тренд падения реальных доходов населения, который длится уже пять лет», — считает Капустянский.

Как сообщало ИА REGNUM, после пересчёта по новой методике Росстат обнаружил, что в 2016—2018 гг. доходы граждан страны оказались почти на 1,75 трлн руб. больше по сравнению с предыдущими расчётами.

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