Глава ФАС: конфискованный Lamborghini продавали за 100 тысяч рублей

Москва, , 12:56 — REGNUM Несмотря на большое количество конфискованной продукции, найти эти товары в продаже весьма трудно. Об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев на состоявшемся 24 апреля расширенном совещании ведомства.

«Вы съездите по стране, посмотрите, где у нас продаётся конфиксат. Где-то видели, чтобы его продавали? Нет? А ведь его много, конфиската. А у нас были дела, когда Lamborghini продавали по 100 тысяч рублей», — рассказал Артемьев.

По его словам, такие случаи в России не единичны, но не всегда надзорному ведомству получается их выявлять.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФАС выявила в действиях Министерства просвещения России угрозу ограничения конкуренции.

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