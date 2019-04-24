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Экспорт четырех сортов нефти из Нигерии возрастет – эксперты

Экономика

В июне экспорт составит 895 баррелей в день

Абуджа, 24 апреля 2019, 13:08 — REGNUM  Экспорт четырех основных сортов нигерийской нефти возрастет до 895 тысяч баррелей в день в июне с 740 тысяч баррелей в день в мае, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на исследование программ предварительной загрузки.

По оценкам экспертов, экспорт нефти из месторождения Куа Ибу составит 253 тысячи баррелей в день, из месторождения Форкадос — 230 тысяч, из Бонни — 222 тысячи, из Бонга — 190 тысяч.

Основной эскпортный продукт Нигерии — нефть. Она составляет около 95% экспортных доходов. 65% добываемой нефти — это лёгкие сорта с низким содержанием серы.

Нигерия является одним из основных поставщиков нефти в Западную Европу и занимает пятое место по поставкам сырой нефти в США.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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