Миграция населения в Южной Корее сократилась — СМИ

Сеул, , 12:51 — REGNUM Из-за сокращения объема продаж недвижимости в Южной Корее, в марте 2019 года в стране был зафиксирован самый низкий показатель миграции населения с 1975 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу.

Согласно опубликованным данным, в марте 2019 года по стране мигрировало 641 тыс. человек, что на 9,4% меньше, чем в в марте прошлого года.

«Миграция населения сократилась из-за того, что с ноября 2018 года количество сделок по купле-продаже недвижимости продолжает падать пятый месяц подряд», — сообщили представители Статистической службы.

По данным министерства земли, инфраструктуры и транспорта, в марте 2019 года объем продаж недвижимости сократился на 44,7% — до 51 357 сделок, что является самым низким показателем с 2006 года, когда впервые начали вести статистику.

Количество мигрантов на 100 человек в Южной Корее оказалось 14,7%, что на 1,5% ниже, чем годом ранее.

Самый большой приток населения был в провинции Кёнгидо (9 363 человека), после чего следует город Седжон (2 076 человек) и провинция Чхунчхон-Намдо (530 человек).

С другой стороны, самый большой отток населения среди 17 городов и провинций был в городе Тэгу (2 425 человек), после чего следуют города Пусан (1 920 человек) и Сеул (1 650 человек).

В первом квартале 2019 года в общей сложности мигрировало 2 011 000 человек, что на 2,7% меньше, чем в прошлом году.