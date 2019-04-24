Венгрия планирует построить в Казахстане молочный завод

Нур-Султан, , 12:43 — REGNUM Венгрия планирует запустить в Казахстане проект по строительству молочного завода. Об этом заявил 24 апреля председатель правительства Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает агентство «Казинформ».

Премьер-министр отметил, что стороны запустили работу казахстанско-венгерского инвестиционного фонда, а также реализовали первый проект в сфере сельского хозяйства. Вторым проектом должно стать строительство молочного завода, добавил Орбан.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года товарооборот между Казахстаном и Венгрией составил $139,2 млн, в том числе казахстанский экспорт — $26,2 млн, венгерский импорт — $113 млн.

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