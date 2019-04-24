Стивидоры Приморья — Трутневу: нас «душат» в угоду федеральным компаниям

Владивосток, , 12:45 — REGNUM Действия контрольно-надзорных ведомств в Приморье могут нанести ущерб экономике региона. Камнем преткновения стал вопрос перевалки угля в местных портах. Стивидоры обратились с письмом к вице-премьеру, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу, в котором просят разобраться в ситуации. По их мнению, контрольно-надзорные органы выступают «инструментом решения хозяйственных споров и обеспечения грузооборота в интересах федеральных игроков», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, для города Находка, где экономика завязана на перевалке угля, последствия могут быть непредсказуемыми. Местный бизнес и политики опасаются, что, решив экологические проблемы с загрязнением пылью силовыми методами, контролирующие органы спровоцируют экономический и социальный коллапс в регионах Дальнего Востока и Сибири.

«Порты Находки — это единый организм, который обеспечивает экспорт российского угля. Как только сбой возникнет в одном звене, мы можем получить остановку шахт Кузбасса. Это приведёт к социальному взрыву и появлению депрессивных городов в Приморье, на Дальнем Востоке. Нам мало примера Партизанска?» — считает член Совета Федерации от Приморья, заслуженный работник рыбного хозяйства РФ, портовик с 30-летним стажем Людмила Талабаева.

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По её мнению перевалку угля часто используют для коррупциогенного фактора и сведения счётов. Так, крупные федеральные компании, занимающиеся перевалкой своего угля через порты Находки и Врангеля, намерены при активном содействии силовиков закрыть местные порты, чтобы открыть для себя свободный доступ к железной дороге.

«Идёт явная манипуляция общественным мнением через обращения в контролирующие органы. Часть из них инициирована крупными федеральными игроками для того, чтобы получить приоритеты по отправке грузов. Оказывается давление только на местных стивидоров», — цитирует отраслевого эксперта Людмилу Талабаеву Kоnkurent.ru.

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Солидарен с членом Совета Федерации и директор «Порта Ливадия» Василий Васильев. По его словам, контрольно-надзорные органы пресекают работу стивидоров, например за отключенные водяные пушки. Причём выбирают тот момент, когда ресурсоснабжающие организации во всём городе отключают водоснабжение. Так, под «пресс» попал «Порт Ливадия» и тыловая площадка резидента свободного порта Владивосток на ул. Промышленная — находится более чем в километре от жилых домов.

«Подход к нам необъективный со стороны контролирующих органов. Такое впечатление, что «Порт Ливадия» хотят закрыть. По списку смотрят, кого можно наказать без большого ущерба для города в целом. Ведь если тронешь крупного стивидора — потом не оберёшься проблем. Закупорится железная дорога — поток угля нельзя остановить. Другое дело у нас — объёмы всего-то 14 вагонов в сутки. 70 человек, которые работают на предприятии, — это не тысяча, которые могут выйти на улицы. Власти боятся социального взрыва. К тому же у нас нет влиятельных покровителей, связей наверху», — добавил Василий Васильев.

Людмила Талабаева акцентировала, что всё происходящее не вяжется с заявлением президента РФ Владимира Путина на коллегии Генпрокуратуры о недопустимости того, чтобы силовой блок участвовал в спорах хозяйствующих субъектов, чтобы использовалось давление на бизнес и закрытие предприятий служило преференциям тем или иным компаниям.

«Ситуация с угольной пылью за последние три года изменилась кардинальным образом: внедрены современные технологии, стивидоры ежегодно вкладывают по 3 млрд рублей в экологические мероприятия. Постоянная же приостановка деятельности угольных портов не является эффективной мерой и не будет способствовать разрешению проблемы наличия негативного воздействия на окружающую среду. Тем не менее Минприроды считает по другому и намерено ужесточить санкции против стивидоров, разрешив закрывать порты на 90 дней. Сейчас за первое нарушение предприятия получают штраф, за повторное или третье его могут остановить на 14 суток, — пояснила Людмила Талабаева. — Наказание должно быть соизмеримым тому нарушению закона, которое в реальности допускает тот или иной стивидор. Грести всех под одну гребёнку недопустимо. Если обнаруживается нарушение, которое можно устранить, нужно, чтобы оно устранялось. В связи с этим целесообразным, наряду с модернизаций угольных терминалов, представляется усовершенствование методик контроля за вредными выбросами. Это позволит обеспечить объективность результатов замеров вредных воздействий при проведении контрольных и надзорных мероприятий, соразмерность наказаний выявленным нарушениям, а также позволит исключить факты необоснованного привлечения к ответственности».

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Депутат Законодательного собрания Приморья Дмитрий Новиков также обеспокоен сложившейся ситуацией:

«Краевой суд принял решение о закрытии перевалочной базы в одном из портов Находки, где работало 150 человек. И что им сейчас делать? Подобные вещи, на мой взгляд, являются причиной того, что в Приморье постоянно ухудшается демографическая ситуация. Потому что если человеку негде работать, он уезжает из края. Поэтому я понимаю, почему стивидорные компании Находки обращаются к полпреду президента в ДФО».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Приморского края Олег Кожемяко озвучил планы по улучшению экологической обстановки в регионе. Он подчеркнул важность выполнения обещаний по пылеподавлению в угольных портах, ранее взятых на себя властями. В число этих мероприятий входит непрерывный экологический мониторинг загрязнения окружающей среды угольной пылью, немедленное прекращение грузовых работ при неблагоприятных метеорологических условиях, когда скорость ветра превышает 15 м/сек. По данным на октябрь 2018 года, стивидорные компании уже приобрели 49 систем пылеподавления и 14 дополнительных единиц спецтехники, выполнен монтаж более 2 тыс. погонных метров пылеветрозащитных экранов, приобретено лабораторное оборудование для наблюдения за качеством воздуха.