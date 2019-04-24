Глава ФАС рассказал о господстве «советского» управления в России

Москва, , 12:38 — REGNUM Недостаточно эффективное управление ресурсами характерно для большей части территории России. Такое мнение высказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев на состоявшемся 24 апреля расширенном совещании ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Советский тип управления процветает на большей территории страны. ГУПы, МУПы очень нравятся многим губернаторам», — отметил Артемьев.

При этом конкуренция необходима не только для эффективного использования бюджетных средств. При помощи неё повышается производительность труда, считает глава ФАС РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Артемьев поручил проверить сведения о резком росте стоимости проезда на общественном транспорте.

Читайте ранее в этом сюжете: ФАС заинтересовалась резким ростом цен на автобусное сообщение