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Матвиенко предостерегла от финансовой пропасти между регионами

Экономика

«Разрыв чудовищный»

Санкт-Петербург, 24 апреля 2019, 12:24 — REGNUM  Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила «чудовищный разрыв» между расходами бюджетов регионов на жителя, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«Если на Чукотке в прошлом году бюджетные расходы на одного жителя составили почти 700 тыс. рублей, то в Дагестане всего 32 тыс. Разрыв, кончено же, чудовищный, и это не единичный пример», — заявила Матвиенко в Санкт-Петербурге.

Спикер Совфеда в ходе заседания Совета законодателей призвала преодолевать разрыв.

«У нас огромная страна, везде своя специфика, разная экономика, но такой пропасти между регионами быть, конечно, не должно», — подчеркнула она.

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