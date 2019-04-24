Симферополю «подсунули» бракованное освещение улиц

Симферополь, , 12:21 — REGNUM Власти Симферополя могут расторгнуть контракт с поставщиком уличных светильников, качество которых вызывает вопросы у чиновников. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании 24 апреля заявила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным представителей бюджетного учреждения «Город», торги по выделенным правительством Крыма 100 млн рублей на работы по обновлению уличного освещения продолжаются.

«Торги по светильникам на 41 млн рублей прошли. Часть торгов по проводу и кронштейнам уже отыграли и заключаем контракты», — уточнил директор предприятия Николай Коновалов.

Глава администрации Симферополя акцентировала внимание на проблеме качества продукции.

«Обращаю внимание на вашу проблему, которая у вас появилась сегодня — на качество ламп, которые вам предоставляет тот, кто выиграл процедуру. Если есть претензия, сегодня нужно расторгать контракт», — сказала глава администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представителей ОНФ, большинство улиц крымской столицы освещаются крайне плохо. Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев констатировал, что уровень освещения в городе — вдвое ниже нормы.

Об этом: Улицы разбитых фонарей: Симферополь освещают почти вдвое ниже нормы