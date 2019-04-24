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Названа прибыль компании LG International за первый квартал 2019 года

Экономика

Прибыль компании сократилась на 12,2%

Сеул, 24 апреля 2019, 12:20 — REGNUM  В первом квартале 2019 года операционная прибыль LG International составила 53,3 млрд вон (~$46,39 млн), что на 12,2% меньше, чем в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что операционная прибыль компании сократилась из-за спада на рынке угля в Индонезии.

Продажи компании увеличились на 6,5% и составили 2,5 трлн вон (~$2,17 млрд), а чистая прибыль — 89,2 млрд вон (~$77,64 млн). Известно, что продажи компании увеличились за счет увеличения объема поставок электронных компонентов.

Источники отметили, что LG International продолжит укреплять существующий угольный и фармацевтический бизнес, а также концентрировать внимание на развитии новых компаний, чтобы обеспечить новые двигатели роста.

Предполагается, что логистическая отрасль компании улучшит прибыльность за счет реализации проектной логистики.

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