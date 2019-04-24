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В Зауралье задержали груз с 17 тысячами контрафактных игрушек

Экономика

Ущерб составил 20,5 млн рублей

В Зауралье задержали груз с 17 тысячами контрафактных игрушек
Иллюстрация: Kuklopedia.ru
Опасные подделки LOL

Курган, 24 апреля 2019, 12:18 — REGNUM  В Курганской области был задержан груз с 17 тыс. единиц контрафактных игрушек для детей. Согласно документам товары китайского производства везли для фирмы из Екатеринбурга для дальнейшей продажи в Москве. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского таможенного управления.

На игрушки были нанесены товарные знаки «Talking Tom», «Tobot», «L.O.L.», «Маша и медведь». Правообладатели товарных знаков подтвердили подделку. Ущерб был оценён в 20,5 млн рублей.

В Уральском таможенном управлении отмечают, что с начала 2019 года это уже второй случай ввоза фальшивых детских товаров. В январе был пресечён ввоз партии 6 тысяч конструкторов, которые направлялись из Казахстана в Екатеринбург. Размер ущерба тогда составил два миллиона рублей.

Таможенники в обоих случаях направили документы в полицию.

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