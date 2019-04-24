На концессию ростовской горбольницы претендует ООО «РостовМедИнвест»

Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы предварительно одобрили передачу городской больницы № 1 имени Семашко в концессию. Предложение о заключении соглашения сроком на 29 лет поступило от ООО «РостовМедИнвест». Как передаёт ИА REGNUM, из открытых источников следует, что существует компания немногим более двух месяцев.

Так, общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано 19 февраля 2019 года. Основной вид деятельности — деятельность больничных организаций. Уставной капитал компании — 10 тыс. рублей. Руководит компанией Олег Созинов.

Ранее по теме: «Что за абсурд?» — ростовчане против передачи горбольницы в концессию

По информации городских властей, компания обещает в течение трёх лет построить новый девятиэтажный хирургический корпус площадью 60 тыс. кв. метров на 700 коек с 20 операционными. Стоимость объекта превышает 8 млрд рублей. Наряду с техническим ремонтом уже существующих корпусов концессионер должен оказывать гарантированный объём медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. Вместе с тем «концессионер будет оказывать дополнительно платные медицинские услуги, не входящие в территориальную программу государственных гарантий».

К потенциальному концессионеры уже есть вопросы. Так, в настоящее время «набралось более 20 листов замечаний к поступившему предложению».

При этом отмечается, что заключение концессионного соглашения без согласия на то депутатов невозможно.

«Депутаты прекрасно понимают, что ЦГБ — крупнейший социально значимый объект для нашего города и любое решение должно быть взвешенным и проработанным. В центральной горбольнице работают более полутора тысяч сотрудников. Это высококвалифицированный профессорский состав, заслуженные врачи, младшие медицинские работники. Мы должны иметь гарантии их трудоустройства. Вместе с тем проект очень дорогостоящий, и если на эти цели выделять средства из городского бюджета, то другие статьи расходов останутся недофинансированными, в том числе социально значимые. Этого мы также не можем допустить. Сегодняшнее решение — это процедурный момент, который дает возможность проработки оптимального варианта соглашения», — прокомментировал председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и сборам, муниципальной собственности Игорь Климов.

ИА REGNUM напоминает, что ряд депутатов муниципального парламента и горожане выступили против передачи центральной горбольницы в концессию. По их мнению, об оказании бесплатной медицинской помощи придётся забыть. Такого же мнения придерживается и президент Лиги защиты пациентов, эксперт РАН, член Экспертного совета при правительстве РФАлександр Саверский.

Читайте ранее в этом сюжете: «Что за безумие происходит?» — ростовчане готовы отстоять горбольницу