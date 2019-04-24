Банкротов в РФ будет всё больше – прогноз экономиста

Москва, , 12:22 — REGNUM Для многих граждан РФ закон «О несостоятельности (банкротстве)» стал возможностью выбраться из долговой ямы, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сообщение о том, что за первый квартал 2019 года в РФ количество банкротов выросло более чем на 9 тысяч человек.

«Дело в том, что само по себе число банкротств в России невелико, — отметил Хестанов. — И закон о личном банкротстве принят относительно недавно. Поэтому мне кажется, что какие-то выводы делать рано, и идёт процесс адаптации граждан к самой возможности объявить себя банкротом. Скорее всего, со временем, когда правовая грамотность населения повысится, этой возможностью будут пользоваться больше. Поскольку для многих граждан это способ выбраться из долговой ямы».

При этом экономист уточнил, что текущие показатели пока слишком малы, чтобы делать выводы о пользе данного закона.

«Скорее всего, к помощи этого закона прибегают люди, у которых практически не осталось других вариантов решения своих личных проблем, — предположил Хестанов. — Так что пока этот закон, скорее всего, приносит умеренную пользу. Не исключено, что со временем этот закон начнут использовать в своих целях мошенники, но пока это не носит массового характера».

Напомним, как сообщалось ранее, количество банкротов в России выросло за I квартал 2019 года более чем на 9 тыс. человек. В общей же сложности со дня вступления в силу этого нормативного документа более 100 тыс. человек в России официально признаны банкротами. Такую информацию 23 апреля распространил сайт Banki.ru со ссылкой на экспертов аналитической службы юридической компании «Стопдолг».

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