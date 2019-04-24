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Воронежский завод «Тяжмехпресс» за год увеличил прибыль в 14 раз

Экономика

Но сократил выручку и увеличил кредиторскую задолженность

Воронеж, 24 апреля 2019, 11:46 — REGNUM  В 14,2 раза увеличил объем чистой прибыли в 2018 году воронежский «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» («Тяжмехпресс»), это следует из годового бухгалтерского отчета предприятия по итогам 2018 года.

В 2018 году чистая прибыль завода составила 24,4 млн рублей, тогда как в 2017 году — 1,7 млн. Вместе с тем, за год сократилась выручка: если в 2017 году она составила 1,136 млрд рублей, то по итогам 2018 года — 702,7 млн. Выросла кредиторская задолженность «Тяжмехпресса» в четыре раза и по итогам 2018 года составила 1,18 млрд рублей.

ОАО «Тяжмехпресс», согласно данным на сайте компании, является крупнейшим в России предприятием, которое разрабатывает, изготавливает и поставляет оборудование для кузнечно‑ и листоштамповочных производств и цехов

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