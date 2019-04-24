Москва, , 11:49 — REGNUM Европе необходимо сократить свою зависимость от угля в производстве электроэнергии и наряду с продолжением развития возобновляемых источников энергии удвоить инвестиции в развитие атомной энергетики, так как это климатически нейтральный источник энергии. С таким предложением выступил кандидат в Европарламент от Умеренной коалиционной партии Швеции Томас Тобе. По его словам, следует увеличить объемы экологически чистой энергии, экспортируемой из одних стран Евросоюза в другие.

«Пока это только предложение., — отметил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. — Данная тема в Европе развивается пока только в Финляндии и то не так быстро, как хотелось бы. Сейчас движение в поддержку климата в европейских странах максимально сильное. Если раньше вес имели «зеленые» как политическая партия, то сегодня важнее экономические показатели. Как известно, инвестиции в зеленую энергетику превышают инвестиции во всю энергетику в целом. Атомным форпостом Европы сейчас считается Франция, но и она планирует увеличение доли ВИЭ и уменьшение доли мирного атома. Однако после последних протестов желтых жилетов по поводу цен на бензин такое изменение баланса уже не столь очевидно».

«Самые большие шансы на восстановление атомной отрасли в Болгарии, — уверен эксперт. — Финляндия не переставала её развивать. Венгрия и Чехия тоже не бросят развивать мирный атом. Все эти страны будут продолжать эксплуатировать атомные станции и увеличивать ресурс действующих объектов. Будущее мирного атома зависит от того, готов ли потребитель платить больше за электроэнергию от ВИЭ и есть ли под это бюджеты. Германия, обладая самой сильной экономикой Европе, может себе позволить отказ от атомной энергетики. Больше себе этого не может позволить ни одна европейская страна. Франция, например, по двум причинам — слишком высока доля атомной генерации, переход от неё на альтернативные решения займёт у неё десятилетия, денег на это нет. Двигаться они к этому, конечно, будут, но с большой оглядкой на потребителей».

«Британцы тоже не откажутся от мирного атома из-за потребителей, да и голоса «зелёных» там не так сильны. Их, по сути, в парламенте и не видно, нет такого оголтелого требования «все сюда и никуда больше», — резюмировал Пикин.