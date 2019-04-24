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В России увеличилась доля производства иномарок

Экономика

В 2018 году на автозаводах в РФ было выпущено свыше 1,2 млн авто иностранных брендов

Москва, 24 апреля 2019, 11:45 — REGNUM  Доля производства машин иностранных компаний в России составила более 70%. Об этом 24 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В 2018 году на российских автомобильных заводах было выпущено на 15% больше иномарок, чем в 2017 году. Общий объем произведенных «иностранцев» за 2018 год составил 1,2 млн авто.

По итогам 2018 года доля произведенных в нашей стране иностранных моделей составила 70,3% от всего объема производства. Отмечается, что этот показатель впервые с 2014 года поднялся выше 70%.

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