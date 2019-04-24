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«Нафтогаз» повысит тарифы на газ для предприятий Украины

Экономика

Снизили для населения, но подняли для промышленности

Киев, 24 апреля 2019, 11:51 — REGNUM  С 1 мая 2019 года компания «Нафтогаз» повысит цены для украинской промышленности. Об этом заявили 24 апреля в пресс-службе компании.

В сообщении говорится, что по сравнению с апрелем минимальная цена на газ повысится на 5%, а максимальная — на 11,5%, то есть до 7558 гривен и 8337 гривен за тысячу кубических метров соответственно.

Цена будет варьироваться в зависимости от объёмов и условий оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что поставил жёсткие требования перед «Нафтогазом» и ожидает дальнейшего снижения цены на газ для населения.

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