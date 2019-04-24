Audi значительно сократит производство электрокара e-tron

Ингольштадт, Германия, , 11:26 — REGNUM Компания Audi существенно сократит объем производства электрического кроссовера e-tron из-за задержек поставок аккумуляторов LG и венгерских электромоторов. Об этом пишет The Brussels Times.

Сообщается, что объем выпуска электрокаров в 2019 году сократится более чем на 10 тыс. единиц и составит 45,2 тыс. экземпляров. Также сообщается, что в связи с нехваткой автодеталей компания вынуждена перенести на 2020 год старт производства еще одной электрической модели — e-tron Sportback.

Проблема с поставками электромоторов связана с тем, что на заводе в венгерском городе Дьере прошла забастовка. Время работы предприятия сократилось с восьми до шести часов в день. Кроме того, в скором времени завод должен перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Эти проблемы увеличат время появления электрокара Audi e-tron в продаже на два месяца.

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