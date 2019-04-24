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Спрос на автокредиты в России достиг «докризисного» уровня

Экономика

В I квартале 2019 года спрос вырос на 13,7%

Спрос на автокредиты в России достиг «докризисного» уровня
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Кредит

Москва, 24 апреля 2019, 11:14 — REGNUM  В России в I квартале 2019 года банки выдали около 200 тыс. автокредитов. Это на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом доля автомобилей, купленных в кредит, составила «рекордные» 59,2% от общих продаж. В I кв. граждане купили в кредит 191,3 тыс. автомобилей (в I кв. 2018 года — 168,3 тыс. единиц).

НБКИ отметили, что количество выданных в I кв. 2019 года автокредитов фактически достигло показателей «докризисного» 2014 года (194,1 тыс. единиц).

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2018−2020 годы в Российской Федерации продлена программа льготного кредитования при покупке автомобилей.

Ранее на эту тему: В России продлили программу льготного автокредитования

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