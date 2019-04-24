Законопроект о запрете электронных лотерей внесен в Госдуму

Москва, , 11:04 — REGNUM Законопроект о запрете бестиражных лотерей, а также новых правилах отчислений в бюджет с доходов организаторов лотерей правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

Как отмечают в правительстве, нововведение сможет противодействовать незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр под видом лотерей. В частности, в правительстве предлагают исключить из закона возможность проводить бестиражные лотереи с использованием электронных лотерейных билетов, информационно-телекоммуникационных сетей или технических устройств.

Кроме того, авторы законопроекта также предлагают обязать операторов лотереи ежеквартально направлять целевые отчисления от лотереи в федеральный бюджет. Размер таких отчислений должен составлять 10% от разницы между суммой выручки оператора за квартиру и суммой призового фонда.

Правительство также считает необходимым сократить срок действия безотзывной банковской гарантии, которая обеспечивает обязательства оператора лотереи по оплате целевых отчислений. Так, отмечают авторы инициативы, такая гарантия сроком менее пяти лет может обеспечить перечисление целевых отчислений в бюджет. Кроме того, возможность переоформить эту банковскую гарантию по истечении срока ее действия обеспечит исполнение оператором своих обязательств.

Помимо прочего, правительство также предлагает упразднить реестр лотерейных терминалов, так как их использование невелико и реестр стал неактуальным.