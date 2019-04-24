Две кировские деревни могут сменить названия из-за тёзок

Киров, , 10:56 — REGNUM В Орловском районе Кировской области двум населённым пунктам планируют сменить названия. Данный вопрос вынесен на сессию Заксобрания области, которая пройдёт 26 апреля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Постановлением областного парламента предлагается одобрить предложения представительного органа муниципального образования Орловское сельское поселение Орловского района и переименовать деревню Зубари в деревню Высоковские Зубари, а деревню Новосёловы в деревню Подгородняя. По итогам рассмотрения инициативы материалы будут направлены в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Соответствующие поправки планируется внести в областной закон «О Реестре административно-территориальных единиц и населённых пунктов Кировской области», инициатор — региональное правительство. Законопроект внесён 15 апреля 2019 года, но окончательно изменения закрепят только после принятия правительством РФ соответствующего распоряжения.

«После процедуры преобразования муниципальных образований в Орловском районе Кировской области путём объединения 8 сельских поселений в одно муниципальное образование «Орловское сельское поселение» в границах Подгороднего сельского округа в его составе имеются населённые пункты с одинаковыми наименованиями, что противоречит федеральному закону от 18.12.1997 №152-ФЗ», — обосновывают смену наименований в пояснительной записке авторы законопроекта.

Напомним, в Орловском сельском поселении проживают 5,5 тыс. человек, в его состав входят 163 населённых пункта.