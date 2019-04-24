К волгоградскому заводу «Красный Октябрь» подан иск на 73 млн рублей

Волгоград, , 10:53 — REGNUM Очередной иск о взыскании долга направлен к волгоградскому металлургическому комбинату «Красный Октябрь» — 73,5 млн рублей требует с предприятия-банкрота, а также с его торгового дома челябинское ООО «Группа «Магнезит», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на материалы арбитражного суда. Иск подан по месту регистрации компании-истца, в Челябинский арбитражный суд.

Челябинская компания требует взыскать с АО «Торговый дом Металлургический завод «Красный Октябрь» и АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» 73 млн 543 тыс. 417 руб. 64 коп. в качестве задолженности по контракту на поставку огнеупорной продукции, заключенному в январе 2015 года, а также — судебные расходы в размере 35 тыс. рублей. Определением суда рассмотрение иска назначено на 3 июня 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Волгоградской области признал металлургический комбинат «Красный Октябрь» банкротом в ноябре 2018 года. Текущая задолженность на тот момент составляла 130 миллионов рублей. Торговый дом предприятия признан банкротом в марте. Предприятие попытались спасти силами региональных и федеральных властей. В январе 2019 года появилась информация, что «Красный Октябрь» получил оборонные заказы на сумму в два миллиарда рублей. Добавим, что в марте 2019 года Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск ООО «Триал-М», осуществлявшего поставку сырья на завод, и постановил взыскать с торгового дома металлургического комбината «Красный Октябрь» более 14 миллионов рублей. В конце марта в суд поступил иск к предприятию от ООО «Концессии водоснабжения» о выплате долга в сумме 4,5 млн рублей.

ООО «Группа Магнезит» зарегистрировано в городе Сатка Челябинской области. Компания специализируется на выпуске огнеупорных материалов.

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