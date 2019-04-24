Ярославль, , 10:51 — REGNUM

В Ярославской области несколько автомобильных дорог будет передано в федеральную собственность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Дорога Duma.yar.ru

«В соответствии с планом передачи автомобильных дорог в федеральную собственность, утвержденным Министерством транспорта РФ, в 2019 году выполняются мероприятия по передаче в федеральную собственность участков автодорог Ярославль — Углич, Углич — Ростов и Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец (от Углича до границы с Тверской областью), входящих в федеральный маршрут «Золотое кольцо». Таким образом, будет сформирована новая автодорога федерального значения Тверь — Калязин — Ярославль. На сегодняшний день с муниципальными образованиями, управлением Росреестра по Ярославской области и другими структурами проводится работа по уточнению границ полосы отвода трассы и решаются другие имущественные и земельные вопросы», — сообщили в департаменте дорожного хозяйства правительства Ярославской области.

Углич, Ростов и Ярославль входят в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Передача дорог в федеральную собственность должна улучшить их состояние. В региональном бюджете и дорожном фонде не хватает денег на их содержание.

Давно нуждается в серьезной реконструкции 100-километровая дорога Ярославль — Углич. На ней много ям, из-за узости дорожного полотна и большого количества поворотов на трассе происходит большое количество аварий.

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