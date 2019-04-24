В Калуге будут выпускать инсулин нового поколения

Калуга, , 10:44 — REGNUM Около восьми миллиардов рублей инвестиций будет дополнительно вложено в 2020 году в расширение высокотехнологичного калужского завода «Ново Нордиск». Предприятие готовится на экспортный выход с инсулином нового поколения, заявил 23 апреля в рамках V международного форума «Фармэволюция 2019» вице-президент завода Суне Мор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время завод «Ново Нордиск» в Калуге выпускает инсулин, который продлевает жизнь пяти миллионам больных диабетом. Калужские инсулины не имеют отечественных аналогов, так как для их приготовления используется оригинальная субстанция.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Калуге открылся V международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция 2019». Пленарная сессия форума была посвящена теме стратегического развития отечественной фармацевтической промышленности, трендам и прогнозам. Говоря о калужском кластере фармацевтики, биотехнологии и биомедицины, губернатор Анатолий Артамонов отметил, что сегодня он — один из крупнейших в России. К концу 2019 года его предприятия будут выпускать уже более 200 наименований лекарственных препаратов.

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