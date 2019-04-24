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Опрос показал, легко ли стать предпринимателем в России

Экономика

Опрос НАФИ

Москва, 24 апреля 2019, 10:44 — REGNUM  Большинство жителей России (74%) одобряют людей, решивших открыть свое дело. 24% читают, что сегодня легко стать предпринимателем. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ)

Стать предпринимателями в России хотели бы 29% опрошенных, интересуются информацией по этой теме 24%. При этом 67% граждан РФ не готовы заняться бизнесом.

По мнению большинства, драйверы для старта предпринимательской деятельности: получение высокого дохода (62%), независимость (55%), возможность реализовывать идеи (47%).

Барьеры — отсутствие стартового капитала (52%), высокая конкуренция на рынке (31%), боязнь риска (29%), высокие налоги (25%).

Исследование проводилось в два этапа в январе 2019 году. Опрошены 1000 человек от 18 до 60 лет методом личного интервью. Из выборки исключались действующие предприниматели.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования ВНИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета, открыть своё дело готовы 43% граждан России.

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