Центробанку рекомендовали помогать с ипотекой семьям с детьми

Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила Центробанку создать подразделение, которое защищало бы права семей с детьми при получении льготной ипотеки или при переходе на нее, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«Мы предлагаем, чтобы на уровне Центробанка, а его территориальные органы есть в каждом регионе, было создано подразделение, которое защищало право заемщика во взаимоотношении с банками, а именно, права семей с детьми при получении льготной ипотеки или при переходе на нее», — заявила Яровая, выступая на заседании президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Она обратила внимание на необоснованные препятствия для граждан, которые хотят воспользоваться своим правом на льготную ипотеку.

«Так, по данным АО «ДОМ.РФ», не удовлетворяется больше половины — 59% заявок. Например, семья из трех человек берет ипотеку. Рождается второй ребенок и семья подает документы на переход на ставку 6%. Банк отказывает пересматривать условия по причине «ухудшения качества заемщика», так как доход теперь делится не на трех членов семьи, а на четырех. Возникает парадокс и абсурдное обоснование того, что дорогую ипотеку вы платить можете, а для дешевой, вы не очень благонадежны», — привела пример парламентарий.

Отметим, что законодательство предусматривает льготы на ипотеку для некоторых категорий граждан, в частности, принят закон об ипотечных каникулах, кроме того, предусмотрена льготная ипотека на весь срок кредита, предоставление 450 тыс. на погашение ипотеки семьям, где родился третий ребенок.